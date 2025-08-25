Obesegrade sviten håller i sig för Sollentuna FK – efter 4–3 mot AFC Eskilstuna

Sollentuna FK-seger med 4–3 mot AFC Eskilstuna

Avgörande målet kom i 85:e minuten.

Marcus Burman gjorde två mål för Sollentuna FK

Det fortsätter gå bra för Sollentuna FK. I matchen mot AFC Eskilstuna hemma kom nionde matchen i rad utan förlust. 4–3 (2–2) slutade matchen i Ettan norra herr.

– En rätt så rörig match som svänger mot ett formstarkt motstånd. Självklart en styrka att vinna i slutminuterna ännu en gång, tyckte Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi, efter matchen.

Segermålet för Sollentuna FK stod Dida Rashidi för efter 85 minuter.

Dida Rashidi bakom Sollentuna FK:s seger

Sollentuna FK startade matchen bäst och tog ledningen. Erik Lundell slog till, redan i 17:e minuten.

AFC Eskilstuna kvitterade till 1–1 i 21:a minuten, genom Jonathan Käller.

Sollentuna FK tog ledningen strax före paus, genom Marcus Burman.

AFC Eskilstuna kvitterade till 2–2 i slutet av första halvleken, genom Sixten Sköldqvist. Det dröjde till den 74:e minuten innan Jonathan Käller gav AFC Eskilstuna ledningen.

Det såg länge ut att gå mot seger för AFC Eskilstuna. Med åtta minuter kvar att spela kvitterade Sollentuna FK genom Marcus Burman.

Och med fem minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Dida Rashidi.

Det här var Sollentuna FK:s sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också AFC Eskilstunas tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Sollentuna FK ligger på tionde plats i tabellen, och AFC Eskilstuna är på åttonde plats. Så sent som den 1 augusti låg AFC Eskilstuna på tolfte plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Sollentuna FK med 2–1.

I nästa omgång har Sollentuna FK Gefle borta på Gavlevallen, lördag 30 augusti 16.00. AFC Eskilstuna spelar hemma mot IF Karlstad söndag 31 augusti 16.00.

Sollentuna FK–AFC Eskilstuna 4–3 (2–2)

Ettan norra herr, Sollentunavallen

Mål: 1–0 (17) Erik Lundell, 1–1 (21) Jonathan Käller, 2–1 (42) Marcus Burman, 2–2 (43) Sixten Sköldqvist, 2–3 (74) Jonathan Käller, 3–3 (82) Marcus Burman, 4–3 (85) Dida Rashidi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sollentuna FK: 3-2-0

AFC Eskilstuna: 3-1-1

Nästa match:

Sollentuna FK: Gefle IF FF, borta, 30 augusti

AFC Eskilstuna: IF Karlstad Fotboll, hemma, 31 augusti