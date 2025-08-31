Oddevold fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Oddevold vann med 2–0 mot Umeå FC

Liridon Kalludra avgjorde för Oddevold

Tredje raka segern för Oddevold

Efter en tuff period har Oddevold nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Umeå FC på Umeå Energi Arena i Superettan och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Oddevold blev 2–0 (1–0).

Brage nästa för Oddevold

Oddevold tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Liridon Kalludra. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Linus Tornblad och ökade ledningen för Oddevold. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann IK Oddevold med 1–0.

I nästa match möter Umeå FC Örgryte borta på måndag 15 september 19.00. Oddevold möter Brage lördag 13 september 15.00 hemma.

Umeå FC–Oddevold 0–2 (0–1)

Superettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (45) Liridon Kalludra, 0–2 (61) Linus Tornblad.

Varningar, Umeå FC: Mikael Harbosen Haga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå FC: 1-1-3

Oddevold: 3-2-0

Nästa match:

Umeå FC: Örgryte IS Fotboll, borta, 15 september

Oddevold: IK Brage, hemma, 13 september