Oddevold fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

  • Oddevold vann med 2–0 mot Umeå FC

  • Liridon Kalludra avgjorde för Oddevold

  • Tredje raka segern för Oddevold

Efter en tuff period har Oddevold nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Umeå FC på Umeå Energi Arena i Superettan och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Oddevold blev 2–0 (1–0).

Brage nästa för Oddevold

Oddevold tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Liridon Kalludra. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Linus Tornblad och ökade ledningen för Oddevold. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann IK Oddevold med 1–0.

I nästa match möter Umeå FC Örgryte borta på måndag 15 september 19.00. Oddevold möter Brage lördag 13 september 15.00 hemma.

Umeå FC–Oddevold 0–2 (0–1)

Superettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (45) Liridon Kalludra, 0–2 (61) Linus Tornblad.

Varningar, Umeå FC: Mikael Harbosen Haga.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå FC: 1-1-3

Oddevold: 3-2-0

Nästa match:

Umeå FC: Örgryte IS Fotboll, borta, 15 september

Oddevold: IK Brage, hemma, 13 september

