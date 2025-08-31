Oddevold fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar
- Oddevold vann med 2–0 mot Umeå FC
- Liridon Kalludra avgjorde för Oddevold
- Tredje raka segern för Oddevold
Efter en tuff period har Oddevold nu fått igång spelet. På söndagen mötte laget Umeå FC på Umeå Energi Arena i Superettan och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Oddevold blev 2–0 (1–0).
Brage nästa för Oddevold
Oddevold tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Liridon Kalludra. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Linus Tornblad och ökade ledningen för Oddevold. 0–2-målet blev matchens sista.
Lagens första möte för säsongen vann IK Oddevold med 1–0.
I nästa match möter Umeå FC Örgryte borta på måndag 15 september 19.00. Oddevold möter Brage lördag 13 september 15.00 hemma.
Umeå FC–Oddevold 0–2 (0–1)
Superettan, Umeå Energi Arena
Mål: 0–1 (45) Liridon Kalludra, 0–2 (61) Linus Tornblad.
Varningar, Umeå FC: Mikael Harbosen Haga.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Umeå FC: 1-1-3
Oddevold: 3-2-0
Nästa match:
Umeå FC: Örgryte IS Fotboll, borta, 15 september
Oddevold: IK Brage, hemma, 13 september
