Oddevolds fina svit mot Brage fortsätter

Oddevold vann med 4–3 mot Brage

Gabriel Sandberg avgjorde för Oddevold

Oddevold gjorde tre raka mål

Oddevold fortsätter att ha det lätt mot Brage i Superettan. På söndagen vann Oddevold på nytt – den här gången med 4–3 (3–1) borta på Borlänge Energi Arena. Det var Oddevolds fjärde raka seger mot Brage.

Segermålet för Oddevold stod Gabriel Sandberg för på stopptid.

Öster nästa för Oddevold

Olle Kjellman Olblad öppnade målskyttet med assist av Esim Mehmed redan i sjätte minuten och gav gästerna Oddevold ledningen. I nionde minuten slog Alexander Almqvist och såg till att laget ökade ledningen till 0–2 efter förarbete av Jesper Merbom Adolfsson. Oddevold ökade ledningen till 0–3 i 33:e minuten när Leonardo Farah Shahin slog till efter pass från Gustav Forssell. Brage reducerade till 1–3 alldeles före halvtidspausen genom Anton Lundin framspelad av Alex Mortensen.

Albin Sporrong såg till att Brage reducerade igen i 53:e minuten på pass av Gustav Nordh. I 74:e minuten kvitterade Gustav Nordh för Brage framspelad av Viktor Frodig. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Gabriel Sandberg slog till och gjorde 3–4 för Oddevold. På stopptid fick Oddevolds Gabriel Sandberg rött kort och laget fick spela de sista minuterna med en spelare mindre.

Oddevold vann senast lagen möttes med 4–0 på Rimnersvallen.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 november på Rimnersvallen.

Brage tar sig an GIF Sundsvall i nästa match borta måndag 20 april 19.05. Oddevold möter Öster hemma söndag 19 april 15.00.

Brage–Oddevold 3–4 (1–3)

Superettan, Borlänge Energi Arena

Mål: 0–1 (6) Olle Kjellman Olblad (Esim Mehmed), 0–2 (9) Alexander Almqvist (Jesper Merbom Adolfsson), 0–3 (33) Leonardo Farah Shahin (Gustav Forssell), 1–3 (42) Anton Lundin (Alex Mortensen), 2–3 (53) Albin Sporrong (Gustav Nordh), 3–3 (74) Gustav Nordh (Viktor Frodig), 3–4 (90) Gabriel Sandberg.

Varningar, Brage: Viktor Frodig, Alex Mortensen, Felix Hörberg.

Nästa match:

Brage: GIF Sundsvall, borta, 20 april 19.05

Oddevold: Östers IF, hemma, 19 april 15.00