Odhiambo poängräddare på övertid för IF Karlstad mot Sollentuna FK

Oavgjort i mötet mellan IF Karlstad och Sollentuna FK

Frank Odhiambo kvitterade på övertid

IF Karlstad nu fjärde, Sollentuna FK på nionde plats

Det såg ut att bli förlust för IF Karlstad på lördagen när laget mötte Sollentuna FK i Ettan norra herr på Sola Arena. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Frank Odhiambo till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för IF Karlstad.

Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för IF Karlstad.

IF Karlstad–Sollentuna FK – mål för mål

Sollentuna FK gjorde 1–0 på tilläggstid i första halvlek genom David Bengtsson. Kvitteringen kom på övertid när Frank Odhiambo slog till och gjorde mål för IF Karlstad. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var IF Karlstads sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Med tre omgångar kvar är IF Karlstad på fjärde plats i tabellen medan Sollentuna FK är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Karlstad Fotboll med 3–0.

Nästa motstånd för IF Karlstad är Örebro Syrianska. Lagen möts fredag 24 oktober 19.00 på Mellringe IP. Sollentuna FK tar sig an Nordic United FC hemma lördag 25 oktober 13.00.

IF Karlstad–Sollentuna FK 1–1 (0–1)

Ettan norra herr, Sola Arena

Mål: 0–1 (45) David Bengtsson, 1–1 (90) Frank Odhiambo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IF Karlstad: 3-2-0

Sollentuna FK: 1-2-2

Nästa match:

IF Karlstad: Örebro Syrianska IF, borta, 24 oktober

Sollentuna FK: Nordic United FC, hemma, 25 oktober