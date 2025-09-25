Oh Hyeon-Gyu matchhjälte för Genk mot Rangers

Seger för Genk med 1–0 mot Rangers

Oh Hyeon-Gyu avgjorde för Genk

Rangers nu 32:a, Genk på tolfte plats

Genk vann med 1–0 (0–0) borta mot Rangers i Europa League. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Oh Hyeon-Gyu.

Ferencvaros nästa för Genk

För Rangers gör resultatet att laget nu ligger på 32:a plats i tabellen medan Genk är på tolfte plats.

I nästa match möter Rangers Sturm Graz borta och Genk möter Ferencvaros hemma. Båda matcherna spelas torsdag 2 oktober 21.00.

Rangers–Genk 0–1 (0–0)

Europa League

Mål: 0–1 (55) Oh Hyeon-Gyu.

Varningar, Rangers: Djeidi Gassama. Genk: Mujaid Sadick, Zakaria El-Ouadi, Oh Hyeon-Gyu.

Utvisningar, Rangers: Mohammed Diomande.

Nästa match:

Rangers: SK Sturm Graz, borta, 2 oktober

Genk: Ferencváros TC, hemma, 2 oktober