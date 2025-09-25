Oh Hyeon-Gyu matchhjälte för Genk mot Rangers
- Seger för Genk med 1–0 mot Rangers
- Oh Hyeon-Gyu avgjorde för Genk
- Rangers nu 32:a, Genk på tolfte plats
Genk vann med 1–0 (0–0) borta mot Rangers i Europa League. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Oh Hyeon-Gyu.
Ferencvaros nästa för Genk
För Rangers gör resultatet att laget nu ligger på 32:a plats i tabellen medan Genk är på tolfte plats.
I nästa match möter Rangers Sturm Graz borta och Genk möter Ferencvaros hemma. Båda matcherna spelas torsdag 2 oktober 21.00.
Rangers–Genk 0–1 (0–0)
Europa League
Mål: 0–1 (55) Oh Hyeon-Gyu.
Varningar, Rangers: Djeidi Gassama. Genk: Mujaid Sadick, Zakaria El-Ouadi, Oh Hyeon-Gyu.
Utvisningar, Rangers: Mohammed Diomande.
Nästa match:
Rangers: SK Sturm Graz, borta, 2 oktober
Genk: Ferencváros TC, hemma, 2 oktober
