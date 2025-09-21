Oliver Burke det stora utropstecknet när Union Berlin slog Eintracht Frankfurt

Seger för Union Berlin med 4–3 mot Eintracht Frankfurt

Union Berlin avgjorde i 87:e minuten.

Oliver Burke med tre mål för Union Berlin

Union Berlin besegrade Eintracht Frankfurt borta i Bundesliga med 4–3 (2–1). Men mycket snack handlade om Oliver Burke – som gjorde ett hattrick för Union Berlin.

Oliver Burke tremålsskytt för Union Berlin

Gästande Union Berlin fick en bra start på matchen. Ilyas Ansah gjorde målet, redan i nionde minuten.

Union Berlin ökade ledningen till 0–2 i 32:a minuten, när Oliver Burke slog till.

Eintracht Frankfurt reducerade till 1–2 på tilläggstid i första halvleken, genom Nathaniel Brown. Direkt efter pausen ökade Oliver Burke Union Berlins ledning på pass av Andrej Ilic.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Oliver Burke träff och ökade ledningen för Union Berlin och fullbordade därmed sitt hattrick.

Can Uzun reducerade för Eintracht Frankfurt i 80:e minuten.

I 87:e minuten reducerade Eintracht Frankfurts Jonathan Burkardt på nytt på straff. 3–4-målet blev matchens sista.

Oliver Burke gjorde tre mål för Union Berlin.

Det här var Union Berlins andra uddamålsseger.

Både Eintracht Frankfurt och Union Berlin har nu sex poäng efter fyra spelade matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 februari på An der alten Forsterei.

Nästa motstånd för Union Berlin är Hamburg. Lagen möts söndag 28 september 19.30 på An der alten Forsterei.

Eintracht Frankfurt–Union Berlin 3–4 (1–2)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 0–1 (9) Ilyas Ansah, 0–2 (32) Oliver Burke, 1–2 (45) Nathaniel Brown, 1–3 (53) Oliver Burke (Andrej Ilic), 1–4 (56) Oliver Burke, 2–4 (80) Can Uzun, 3–4 (87) Jonathan Burkardt.

Varningar, Eintracht Frankfurt: Arthur Theate, Nnamdi Collins, Ritsu Doan. Union Berlin: Leopold Querfeld, Andrej Ilic.

Nästa match:

Union Berlin: Hamburger SV, hemma, 28 september