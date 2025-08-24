Seger för Lille med 1–0 mot Monaco

Olivier Giroud avgjorde för Lille

Lille nu femte, Monaco på åttonde plats

Matchens enda mål stod Olivier Giroud för i andra halvleken när Lille vann i Ligue 1 herr med 1–0 (0–0) mot Monaco på hemmaplan.

Lorient nästa för Lille

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Monaco är på åttonde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 maj på Stade Louis II.

I nästa omgång har Lille Lorient borta på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir, lördag 30 augusti 17.00. Monaco spelar hemma mot Strasbourg söndag 31 augusti 17.15.

Lille–Monaco 1–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy

Mål: 1–0 (90) Olivier Giroud.

Varningar, Lille: Nabil Bentaleb. Monaco: Lamine Camara, Christian Mawissa.

Nästa match:

Lille: Lorient, borta, 30 augusti

Monaco: RC Strasbourg Alsace, hemma, 31 augusti