- Seger för Lille med 1–0 mot Monaco
- Olivier Giroud avgjorde för Lille
- Lille nu femte, Monaco på åttonde plats
Matchens enda mål stod Olivier Giroud för i andra halvleken när Lille vann i Ligue 1 herr med 1–0 (0–0) mot Monaco på hemmaplan.
Lorient nästa för Lille
För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Monaco är på åttonde plats.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 maj på Stade Louis II.
I nästa omgång har Lille Lorient borta på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir, lördag 30 augusti 17.00. Monaco spelar hemma mot Strasbourg söndag 31 augusti 17.15.
Lille–Monaco 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy
Mål: 1–0 (90) Olivier Giroud.
Varningar, Lille: Nabil Bentaleb. Monaco: Lamine Camara, Christian Mawissa.
Nästa match:
Lille: Lorient, borta, 30 augusti
Monaco: RC Strasbourg Alsace, hemma, 31 augusti
