Olivier Giroud och Thomas Meunier fixade Lilles seger – trots underläge i halvtid

Lille vann med 2–1 mot Marseille

Lilles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Olivier Giroud matchvinnare för Lille

Marseille ledde med 1–0 på hemmaplan i Ligue 1 herr efter halva matchen mot Lille. Men Lille gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1. Stor matchhjälte blev Olivier Giroud, med sitt 2–1-mål efter 86 minuter.

Segern var Lilles fjärde på de senaste fem matcherna.

Lens nästa för Lille

Ethan Nwaneri gav Marseille ledningen efter 43 minuter.

Direkt efter pausen slog Thomas Meunier till och kvitterade för Lille. Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Olivier Giroud slog till och gjorde 1–2 för Lille assisterad av Thomas Meunier. Därmed hade laget vänt matchen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lille med 1–0.

I nästa omgång har Marseille Monaco borta på Stade Louis II, Monaco, söndag 5 april 20.45. Lille spelar hemma mot Lens lördag 4 april 21.05.

Marseille–Lille 1–2 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Orange Velodrome

Mål: 1–0 (43) Ethan Nwaneri, 1–1 (49) Thomas Meunier, 1–2 (86) Olivier Giroud (Thomas Meunier).

Varningar, Marseille: Mason Greenwood. Lille: Hakon Arnar Haraldsson, Nathan Ngoy, Calvin Verdonk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Marseille: 3-0-2

Lille: 4-1-0

Nästa match:

Marseille: AS Monaco, borta, 5 april 20.45

Lille: Lens, hemma, 4 april 21.05