Oluwaseyi och Solomon avgjorde när Villarreal slog Sevilla

Villarreal-seger med 2–1 mot Sevilla

Manor Solomon avgjorde för Villarreal

Andra raka segern för Villarreal

Villarreal tog till slut hem segern mot Sevilla i matchen på Ramón Sánchez Pizjuán på tisdagen. Matchen i La Liga slutade 1–2 (0–1). Manor Solomon blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 86 minuter.

Atlethic Bilbao nästa för Villarreal

Villarreal startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Tani Oluwaseyi gjorde målet, redan i 17:e minuten. Direkt efter pausen gjorde Djibril Sow mål och kvitterade för Sevilla.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela, när Manor Solomon slog till och gjorde 1–2 för Villarreal.

Det här var Sevillas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Villarreals andra uddamålsseger.

Sevillas nya tabellposition är tionde plats medan Villarreal är på tredje plats.

Den 13 maj möts lagen återigen.

I nästa match möter Sevilla Rayo Vallecano borta på söndag 28 september 14.00. Villarreal möter Atlethic Bilbao lördag 27 september 21.00 hemma.

Sevilla–Villarreal 1–2 (0–1)

La Liga, Ramón Sánchez Pizjuán

Mål: 0–1 (17) Tani Oluwaseyi, 1–1 (51) Djibril Sow, 1–2 (86) Manor Solomon.

Varningar, Sevilla: Nemanja Gudelj, Oso. Villarreal: Alfonso Pedraza, Pape Gueye, Rafa Marin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 2-1-2

Villarreal: 3-1-1

Nästa match:

Sevilla: Rayo Vallecano, borta, 28 september

Villarreal: Athletic Bilbao, hemma, 27 september