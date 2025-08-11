Olympic vann med 2–1 mot Hässleholms IF

Banabas Tagoe avgjorde för Olympic

Olympics femte seger för säsongen

Efter sex matcher utan seger i Ettan södra herr kunde Olympic till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Hässleholms IF, med 2–1 (1–0).

Ängelholm nästa för Olympic

Olympic tog en tidig ledning. Eric Fidelis Ologe slog till, redan i tolfte minuten. Först med nio minuter kvar att spela ökade Olympic ledningen genom Banabas Tagoe.

Reduceringen till 2–1 kom på stopptid, när Albin Andersson slog till och gjorde mål för Hässleholms IF. Mer än så blev det dock inte för Hässleholms IF.

Det här var Olympics fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hässleholms IF:s fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Olympic ligger på tionde plats i tabellen, och Hässleholms IF är på sjunde plats.

Fredag 15 augusti 19.00 spelar Olympic borta mot Ängelholm. Hässleholms IF möter Oskarshamn borta på Arena Oskarshamn lördag 16 augusti 13.00.

Olympic–Hässleholms IF 2–1 (1–0)

Ettan södra herr, Lindängens IP

Mål: 1–0 (12) Eric Fidelis Ologe, 2–0 (81) Banabas Tagoe, 2–1 (90) Albin Andersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Olympic: 1-2-2

Hässleholms IF: 3-1-1

Nästa match:

Olympic: Ängelholms FF, borta, 15 augusti

Hässleholms IF: Oskarshamns AIK, borta, 16 augusti