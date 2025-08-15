Olympic-seger med 3–0 mot Ängelholm

Chibueze Blessing Ejimole matchvinnare för Olympic

Andra raka segern för Olympic

Redan i första halvlek tog Olympic greppet om bortamatchen mot Ängelholm på fredagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Ettan södra herr slutade 3–0.

Husqvarna nästa för Olympic

Matchen förblev jämn målmässigt till Olympic tog ledningen i 37:e minuten, genom Chibueze Blessing Ejimole. Målet var Chibueze Blessing Ejimoles femte i Ettan södra herr.

Direkt efter pausen ökade Osama Khattab Olympics ledning.

Till slut kom också 0–3-målet genom Anton Höög i 83:e minuten.

Ängelholm har en oavgjord och fyra förluster och 3–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Olympic har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad.

Det här betyder att Olympic ligger på åttonde plats i tabellen, och Ängelholm är på elfte plats.

I nästa match, lördag 23 augusti, har Ängelholm IFK Skövde borta på Södermalms IP 16.00, medan Olympic spelar hemma mot Husqvarna 13.00.

Ängelholm–Olympic 0–3 (0–1)

Ettan södra herr, Ängelholms IP

Mål: 0–1 (37) Chibueze Blessing Ejimole, 0–2 (50) Osama Khattab, 0–3 (83) Anton Höög.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ängelholm: 0-1-4

Olympic: 2-1-2

Nästa match:

Ängelholm: IFK Skövde FK, borta, 23 augusti

Olympic: Husqvarna FF, hemma, 23 augusti