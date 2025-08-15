Olympic vann klart mot Ängelholm på Ängelholms IP
- Olympic-seger med 3–0 mot Ängelholm
- Chibueze Blessing Ejimole matchvinnare för Olympic
- Andra raka segern för Olympic
Redan i första halvlek tog Olympic greppet om bortamatchen mot Ängelholm på fredagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Ettan södra herr slutade 3–0.
Husqvarna nästa för Olympic
Matchen förblev jämn målmässigt till Olympic tog ledningen i 37:e minuten, genom Chibueze Blessing Ejimole. Målet var Chibueze Blessing Ejimoles femte i Ettan södra herr.
Direkt efter pausen ökade Osama Khattab Olympics ledning.
Till slut kom också 0–3-målet genom Anton Höög i 83:e minuten.
Ängelholm har en oavgjord och fyra förluster och 3–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Olympic har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad.
Det här betyder att Olympic ligger på åttonde plats i tabellen, och Ängelholm är på elfte plats.
I nästa match, lördag 23 augusti, har Ängelholm IFK Skövde borta på Södermalms IP 16.00, medan Olympic spelar hemma mot Husqvarna 13.00.
Ängelholm–Olympic 0–3 (0–1)
Ettan södra herr, Ängelholms IP
Mål: 0–1 (37) Chibueze Blessing Ejimole, 0–2 (50) Osama Khattab, 0–3 (83) Anton Höög.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ängelholm: 0-1-4
Olympic: 2-1-2
Nästa match:
Ängelholm: IFK Skövde FK, borta, 23 augusti
Olympic: Husqvarna FF, hemma, 23 augusti
