Olympic vann med 3–2 hemma mot Lunds BK

Olympic vann med 3–2 mot Lunds BK

Osama Khattab avgjorde för Olympic

Andra raka segern för Olympic

Hemmalaget Olympic vann matchen mot Lunds BK i Ettan södra herr. Resultatet i lördagens match på Lindängens IP blev 3–2 (1–1). Osama Khattab slog till efter 86 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Olympic–Lunds BK – mål för mål

Olympic tog en tidig ledning. Amir Ayari slog till, redan i 16:e minuten.

Lunds BK kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen, genom Othmane Salama. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Francis Oluwaseun Dovi och gav Olympic ledningen.

I 67:e minuten nätade Emil Lindman, och kvitterade för Lunds BK.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela, när Osama Khattab slog till och gjorde 3–2 för Olympic.

Det här var Olympics femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Lunds BK:s sjätte uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Lunds BK med 2–1.

I nästa match möter Olympic Norrby hemma på lördag 27 september 16.00. Lunds BK möter Rosengård fredag 26 september 19.00 hemma.

Olympic–Lunds BK 3–2 (1–1)

Ettan södra herr, Lindängens IP

Mål: 1–0 (16) Amir Ayari, 1–1 (41) Othmane Salama, 2–1 (59) Francis Oluwaseun Dovi, 2–2 (67) Emil Lindman, 3–2 (86) Osama Khattab.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Olympic: 3-1-1

Lunds BK: 1-0-4

Nästa match:

Olympic: Norrby IF, hemma, 27 september

Lunds BK: FC Rosengård 1917, hemma, 26 september