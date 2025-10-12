Olympics Amir Ayari bakom två mål i segern mot Rosengård

Olympic segrade – 3–1 mot Rosengård

Amir Ayari med två mål för Olympic

Osama Khattab avgjorde för Olympic

Bortalaget Olympic vann mot Rosengård i Ettan södra herr. 1–3 (0–1) slutade matchen på söndagen.

– Olympic var bättre på allt. Snabbare, starkare och smartare, de vinner rättvist, kommenterade Rosengårds tränare Halda Kabil.

Amir Ayari gjorde två mål för Olympic

Olympic tog ledningen på tilläggstid i första halvlek genom Amir Ayari. Osama Khattab fick utdelning med en halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Olympic.

I den 72:a minuten reducerade Argjend Malaj för Rosengård. Men mer än så orkade Rosengård inte med.

I 74:e minuten ökade Amir Ayari ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Med fyra omgångar kvar är Rosengård på sjunde plats i tabellen medan Olympic är på sjätte plats.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Rosengård Ariana hemma på Malmö IP 13.00 medan Olympic spelar hemma mot Oskarshamn 16.00.

Rosengård–Olympic 1–3 (0–1)

Ettan södra herr, Malmö IP

Mål: 0–1 (45) Amir Ayari, 0–2 (60) Osama Khattab, 1–2 (72) Argjend Malaj, 1–3 (74) Amir Ayari.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 1-0-4

Olympic: 3-0-2

Nästa match:

Rosengård: Ariana FC, hemma, 18 oktober

Olympic: Oskarshamns AIK, hemma, 18 oktober