Olympics Amir Ayari bakom två mål i segern mot Rosengård
- Olympic segrade – 3–1 mot Rosengård
- Amir Ayari med två mål för Olympic
- Osama Khattab avgjorde för Olympic
Bortalaget Olympic vann mot Rosengård i Ettan södra herr. 1–3 (0–1) slutade matchen på söndagen.
– Olympic var bättre på allt. Snabbare, starkare och smartare, de vinner rättvist, kommenterade Rosengårds tränare Halda Kabil.
Amir Ayari gjorde två mål för Olympic
Olympic tog ledningen på tilläggstid i första halvlek genom Amir Ayari. Osama Khattab fick utdelning med en halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Olympic.
I den 72:a minuten reducerade Argjend Malaj för Rosengård. Men mer än så orkade Rosengård inte med.
I 74:e minuten ökade Amir Ayari ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.
Med fyra omgångar kvar är Rosengård på sjunde plats i tabellen medan Olympic är på sjätte plats.
I nästa match, lördag 18 oktober möter Rosengård Ariana hemma på Malmö IP 13.00 medan Olympic spelar hemma mot Oskarshamn 16.00.
Rosengård–Olympic 1–3 (0–1)
Ettan södra herr, Malmö IP
Mål: 0–1 (45) Amir Ayari, 0–2 (60) Osama Khattab, 1–2 (72) Argjend Malaj, 1–3 (74) Amir Ayari.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Rosengård: 1-0-4
Olympic: 3-0-2
Nästa match:
Rosengård: Ariana FC, hemma, 18 oktober
Olympic: Oskarshamns AIK, hemma, 18 oktober
