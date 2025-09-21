Ayaka Kamimura matchhjälte när P 18 IK sänkte Smedby

P 18 IK-seger med 1–0 mot Smedby

Femte segern för P 18 IK

P 18 IK nu elfte, Smedby på femte plats

Målet i andra halvleken av Ayaka Kamimura blev matchavgörande. P 18 IK vann med 1–0 (0–0) hemma mot Smedby i division 1 mellersta dam.

Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö:

– Det var en riktigt dålig fotbollsmatch överlag. Förutsättningarna var förvisso tuffa med ganska kraftig vind och en gräsplan som är sådär, men vi slarvar alldeles för mycket och gör mängder med oprovocerade misstag. P18 spelar en primitiv fotboll som passar förutsättningarna bättre, gör ett frisparksmål och försvarar sedan ledningen på ett bra sätt. Men tyvärr utmanar vi dem inte direkt heller, vi är riktigt uddlösa idag.

När P 18 IK och Smedby senast gjorde upp var Smedby klart bättre och vann med hela 7–1. Nu kom alltså revanschen för P 18 IK.

Skultorp nästa för P 18 IK

P 18 IK har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Smedby har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–6 i målskillnad. Förlusten var Smedbys tredje uddamålsförlust.

Med fyra omgångar kvar är P 18 IK på elfte plats i tabellen medan Smedby är på femte plats.

I nästa match möter P 18 IK Skultorp borta på lördag 27 september 12.00. Smedby möter FC Trollhättan söndag 28 september 15.00 hemma.