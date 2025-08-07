Loizos Loizou avgjorde för Omonia Nicosia

Fyra mål för Omonia Nicosia utan svar

Omonia Nicosia nästa motstånd för Araz Naxcivan

Omonia Nicosia vann första matchen på bortaplan mot Araz Naxcivan i Conference League Tredje kvalomgången herr på torsdagen, och har tagit greppet inför avgörandet på torsdag 14 augusti. Omonia Nicosia vann matchen med 4–0 (2–0).

Loizos Loizou tvåmålsskytt för Omonia Nicosia

Gästerna Omonia Nicosia gjorde första målet. Loizos Loizou slog till, redan i 13:e minuten.

Omonia Nicosia ökade också ledningen till 0–2 i 22:a minuten, när Loizos Loizou på nytt fick träff. I 55:e minuten slog Ewandro Costa till, och gjorde 0–3.

Till slut kom också 0–4 genom Stevan Jovetic i 58:e minuten.

Araz Naxcivan–Omonia Nicosia 0–4 (0–2)

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (13) Loizos Loizou, 0–2 (22) Loizos Loizou, 0–3 (55) Ewandro Costa, 0–4 (58) Stevan Jovetic.