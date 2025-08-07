Omonia Nicosia kopplade grepp om Araz Naxcivan – efter seger med 4–0
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Loizos Loizou avgjorde för Omonia Nicosia
- Fyra mål för Omonia Nicosia utan svar
- Omonia Nicosia nästa motstånd för Araz Naxcivan
Omonia Nicosia vann första matchen på bortaplan mot Araz Naxcivan i Conference League Tredje kvalomgången herr på torsdagen, och har tagit greppet inför avgörandet på torsdag 14 augusti. Omonia Nicosia vann matchen med 4–0 (2–0).
Loizos Loizou tvåmålsskytt för Omonia Nicosia
Gästerna Omonia Nicosia gjorde första målet. Loizos Loizou slog till, redan i 13:e minuten.
Omonia Nicosia ökade också ledningen till 0–2 i 22:a minuten, när Loizos Loizou på nytt fick träff. I 55:e minuten slog Ewandro Costa till, och gjorde 0–3.
Till slut kom också 0–4 genom Stevan Jovetic i 58:e minuten.
Araz Naxcivan–Omonia Nicosia 0–4 (0–2)
Conference League Tredje kvalomgången herr
Mål: 0–1 (13) Loizos Loizou, 0–2 (22) Loizos Loizou, 0–3 (55) Ewandro Costa, 0–4 (58) Stevan Jovetic.
Den här artikeln handlar om: