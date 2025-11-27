Omonia Nicosia segrade mot Dynamo Kiev

Omonia Nicosia segrade – 2–0 mot Dynamo Kiev

Willy Semedo avgjorde för Omonia Nicosia

Omonia Nicosia nu 22:a, Dynamo Kiev på 27:e plats

Omonia Nicosia tog greppet om hemmamatchen mot Dynamo Kiev på torsdagen redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Conference League herr slutade 2–0.

Rapid Wien nästa för Omonia Nicosia

Willy Semedo gjorde 1–0 till Omonia Nicosia i 34:e minuten på straff.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Angelos Neofytou och ökade ledningen för Omonia Nicosia. Det blev också matchens sista mål.

Det här betyder att Omonia Nicosia nu ligger på 22:a plats i tabellen och Dynamo Kiev är på 27:e plats.

Nästa motstånd för Omonia Nicosia är Rapid Wien. Lagen möts torsdag 11 december 21.00 på Allianz Stadion.

Omonia Nicosia–Dynamo Kiev 2–0 (1–0)

Conference League herr

Mål: 1–0 (34) Willy Semedo, 2–0 (59) Angelos Neofytou.

Varningar, Omonia Nicosia: Mateo Maric, Francis Uzoho. Dynamo Kiev: Vladyslav Kabaiev, Mykola Mykhaylenko, Denys Popov, Eduardo Guerrero, Aliou Thiare.

Nästa match:

Omonia Nicosia: SK Rapid Wien, borta, 11 december