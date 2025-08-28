Omonia Nicosia vann Conference League Play off herr mot Wolfsberger

Omonia Nicosia har vunnit Conference League Play off herr mot vann Wolfsberger i. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 1–0, vilket gav oavgjort resultat totalt efter två matcher, och lika många mål på bortaplan för båda lagen. Omonia Nicosia avgjorde till slut den dramatiska matchen på straffar.

Omonia Nicosia–Wolfsberger – mål för mål

Omonia Nicosias mål gjordes av Willy Semedo.