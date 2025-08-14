Seger för Omonia Nicosia med 9–0 totalt

Ewandro Costa gjorde två mål för Omonia Nicosia

Willy Semedo avgjorde för Omonia Nicosia

Omonia Nicosia vann mot Araz Naxcivan i Conference League Tredje kvalomgången herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 5–0 till Omonia Nicosia, vilket betyder att Omonia Nicosia står som segrare med totala resultatet 9–0.

Ewandro Costa tvåmålsskytt för Omonia Nicosia

Omonia Nicosia gjorde första målet. Willy Semedo slog till, redan i nionde minuten.

Omonia Nicosia ökade också ledningen till 2–0 i 23:e minuten, när Stevan Jovetic slog till.

Omonia Nicosia ökade ledningen till 3–0 efter en halvtimmes spel, genom Ewandro Costa.

Omonia Nicosia ökade ledningen till 4–0 på tilläggstid i första halvleken, på nytt genom Ewandro Costa. Omonia Nicosia gjorde också 5–0 genom Mateusz Musialowski i 79:e minuten.

Omonia Nicosia–Araz Naxcivan 5–0 (4–0), 9–0 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 1–0 (9) Willy Semedo, 2–0 (23) Stevan Jovetic, 3–0 (30) Ewandro Costa, 4–0 (45) Ewandro Costa, 5–0 (79) Mateusz Musialowski.