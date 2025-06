Örebro Syrianska bröt IF Karlstads segersvit

IF Karlstad och Örebro Syrianska kryssade

IF Karlstad nu andra, Örebro Syrianska på elfte plats

Vasalund nästa motstånd för IF Karlstad

Efter sex segrar i rad i Ettan norra herr för IF Karlstad så tog vinstsviten slut hemma mot Örebro Syrianska. Matchen på tisdagen på Sola Arena slutade 0–0.

Örebro Syrianskas assisterande tränare Kenneth Blomberg tyckte så här om matchen:

– En extremt bra försvarsinsats mot ett riktigt bra Karlstad Fotboll. Vi fick jobba hårt för att freda vårt mål. Vi ledare är stolta över hur spelarna taktiskt genomför matchen och offrar hela sin själ för att hålla nollan. Nu blir det till att utveckla vårt anfallsspel inför lördagen mot Sollentuna.

IF Karlstad har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Örebro Syrianska.

IF Karlstad–Örebro Syrianska – mål för mål

IF Karlstad har fyra segrar och en oavgjord och 14–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Örebro Syrianska har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–10 i målskillnad. Det här var IF Karlstads andra oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Örebro Syrianska nu ligger på elfte plats. IF Karlstad är på andra plats. Så sent som den 10 maj låg IF Karlstad på sjunde plats i tabellen.

Lagen möts på nytt på Mellringe IP den 24 oktober.

Nästa motstånd för IF Karlstad är Vasalund. Lagen möts söndag 8 juni 16.00 på Skytteholms IP. Örebro Syrianska tar sig an Sollentuna FK hemma lördag 7 juni 13.00.