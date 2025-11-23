Örebro vann Kval Superettan mot Hammarby TFF

Örebro vann med 7–5 totalt

Joseph Baffoe matchvinnare för Örebro

Örebro gjorde tre raka mål

Örebro har vunnit Kval Superettan mot Hammarby TFF. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 1–0, vilket gav oavgjort resultat totalt efter två matcher. Örebro avgjorde till slut den dramatiska matchen på straffar.

Örebro–Hammarby TFF – mål för mål

Kalle Holmberg gjorde 1–0 för Örebro efter en dryg halvtimme.

Kvitteringen kom i 91:a minuten när Adrian Lahdo slog till och gjorde mål för Hammarby TFF.

Ledningsmålet till 2–1 för Örebro kom direkt därefter när John Stenberg i 115:e minuten gjorde mål.

3–1-målet för Örebro kom direkt därefter när Kalle Holmberg i 120:e minuten återigen gjorde mål på straff.

Direkt därefter var det Keyano Marrah som såg till att Hammarby TFF reducerade till 3–2.

Örebro ökade ledningen till 4–2 direkt därefter genom Melvin Bajrovic.

Direkt därefter var det Benjamin Laturnus som på straff såg till att Hammarby TFF reducerade till 4–3.

Örebro ökade ledningen till 5–3 direkt därefter genom Erik Andersson.

Laget ökade ledningen på nytt, till 6–3, direkt därefter återigen genom John Stenberg på straff.

Direkt därefter var det Joseph Baffoe som på straff såg till att Örebro också gjorde 7–3.

Örebros Jordan Simpson blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Örebro–Hammarby TFF 7–4 (1–0), 7–5 totalt

Kval Superettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (31) Kalle Holmberg, 1–1 (91) Adrian Lahdo, 2–1 (115) John Stenberg, 3–1 (120) Kalle Holmberg, 3–2 (120) Keyano Marrah, 4–2 (120) Melvin Bajrovic, 4–3 (120) Benjamin Laturnus, 5–3 (120) Erik Andersson, 6–3 (120) John Stenberg, 7–3 (120) Joseph Baffoe, 7–4 (120) Jordan Simpson.

Varningar, Örebro: Kalle Holmberg, Ahmed Yasin, Melvin Bajrovic, Blessing Asumang Dankwah, Jakub Ojrzynski, Dino Salihovic, Simon Amin. Hammarby TFF: Jordan Simpson, Keyano Marrah, Wilson Lindberg Uhrström, Benjamin Laturnus, Essayas Lwampindu-Bofua.