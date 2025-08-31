Örgryte upp i topp efter trepoängare mot Utsikten

Örgryte-seger med 2–1 mot Utsikten

Amel Mujanic matchvinnare för Örgryte

Andra förlusten i följd för Utsikten

Tack vare 2–1 (1–1) borta mot Utsikten är Örgryte ny serieledare i Superettan. Laget ligger på samma poäng som tvåan Kalmar men toppar tabellen. Efter söndagens match på Bravida Arena ligger Utsikten på 13:e plats.

Amel Mujanic slog till efter 78 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Det betyder att Örgryte gick obesegrade från planen för sjunde matchen i följd.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Örgryte, som nu har fem raka segrar.

Utsikten–Örgryte – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Örgryte tog ledningen i 36:e minuten, genom Anton Andreasson.

Utsikten kvitterade till 1–1 i 38:e minuten. Amel Mujanic gjorde det matchavgörande målet i 78:e minuten.

Det här var Utsiktens femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Örgrytes femte uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Örgryte IS Fotboll med 2–1.

Utsikten tar sig an Falkenberg i nästa match borta lördag 13 september 13.00. Örgryte möter Umeå FC hemma måndag 15 september 19.00.

Utsikten–Örgryte 1–2 (1–1)

Superettan, Bravida Arena

Mål: 0–1 (36) Anton Andreasson, 1–1 (38) Självmål, 1–2 (78) Amel Mujanic.

Varningar, Utsikten: Kevin Rodeblad Lowe, Kalipha Jawla, Tom Amos. Örgryte: Anton Andreasson, Tobias Sana.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Utsikten: 1-1-3

Örgryte: 3-2-0

Nästa match:

Utsikten: Falkenbergs FF, borta, 13 september

Örgryte: Umeå FC, hemma, 15 september