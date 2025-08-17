Örgryte i serieledning i Superettan efter 3–1 mot Örebro

Örgryte segrade – 3–1 mot Örebro

Örgrytes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Noah Christoffersson matchvinnare för Örgryte

Det blev 3–1 (0–1) för Örgryte borta mot Örebro i söndagens match. Därmed är laget ny serieledare i Superettan, på samma poäng som tvåan Kalmar. För Örebro betyder resultatet att man är på 16:e plats i tabellen.

Segern var Örgrytes fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Örebro–Örgryte – mål för mål

Örebro gjorde första målet. Erik Andersson slog till, redan i 15:e minuten. Det dröjde till den 72:a minuten innan Nicklas Bärkroth kvitterade för Örgryte på pass av Tobias Sana.

Först med nio minuter kvar att spela tog Örgryte ledningen genom Noah Christoffersson framspelad av Anton Andreasson.

1–3-målet kom på övertid, när William Hofvander slog till och gjorde mål på pass av Tobias Sana. Därmed hade laget vänt matchen.

Lagens första möte för säsongen vann Örgryte IS Fotboll med 3–0.

I nästa omgång har Örebro Umeå FC hemma på Behrn Arena, måndag 25 augusti 19.00. Örgryte spelar hemma mot Brage lördag 23 augusti 15.00.

Örebro–Örgryte 1–3 (1–0)

Superettan, Behrn Arena

Mål: 1–0 (15) Erik Andersson, 1–1 (72) Nicklas Bärkroth (Tobias Sana), 1–2 (81) Noah Christoffersson (Anton Andreasson), 1–3 (90) William Hofvander (Tobias Sana).

Varningar, Örebro: Melvin Bajrovic, Jakub Ojrzynski, John Stenberg, Dino Salihovic. Örgryte: Daniel Paulson, Hampus Gustafsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro: 0-3-2

Örgryte: 4-1-0

Nästa match:

Örebro: Umeå FC, hemma, 25 augusti

Örgryte: IK Brage, hemma, 23 augusti