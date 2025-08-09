ÖSK äntligen segrare igen efter vinst mot BK Häcken Utveckling

ÖSK-seger med 2–0 mot BK Häcken Utveckling

Andra segern för ÖSK

BK Häcken Utveckling nu nionde, ÖSK på tolfte plats

Efter nio matcher utan seger i Elitettan kunde ÖSK till slut ta tre poäng igen. Laget vann på bortaplan mot BK Häcken Utveckling, med 2–0 (0–0).

– Vi gör en riktigt bra insats och segern är riktigt välförtjänt. Vi skapar väldigt mycket och bör göra några mål till men 2–0 och tre poäng känns såklart bra. Vill verkligen plussa för laginsatsen och det jobb vi lägger ner i defensiven idag, kommenterade ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren.

Efter en mållös första halvlek tog ÖSK ledningen i andra halvleken och hemmalaget lyckades inte resa sig.

Trelleborg nästa för ÖSK

Målgörare för ÖSK var Molly Wiklander och Sara Öjebo.

Det här betyder att ÖSK ligger på tolfte plats i tabellen, och BK Häcken Utveckling är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för BK Häcken Utveckling som så sent som den 26 juli låg på 13:e plats.

Söndag 17 augusti 16.00 spelar BK Häcken Utveckling borta mot Eskilstuna United. ÖSK möter Trelleborg hemma på Grönpepparparkens IP lördag 16 augusti 13.00.