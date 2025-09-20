Oskarshamns Tarek Alnator och Ludvig Nåvik sänkte FC Trollhättan

Oskarshamn segrade – 2–0 mot FC Trollhättan

Andra raka segern för Oskarshamn

Seger nummer 5 för Oskarshamn

Oskarshamn vann hemma mot FC Trollhättan i Ettan södra herr med 2–0 (1–0). Tarek Alnator och Ludvig Nåvik gjorde ett mål var för Oskarshamn.

– Det var en bra insats av oss, där vi jobbade oerhört hårt och spelade en bra defensiv match som grundlade segern, kommenterade Oskarshamns tränare Eric Persson.

Oskarshamn–FC Trollhättan – mål för mål

För Oskarshamn gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i tabellen medan FC Trollhättan är på tolfte plats.

Lördag 27 september 16.00 spelar Oskarshamn hemma mot IFK Skövde. FC Trollhättan möter Ariana hemma på Edsborgs IP söndag 28 september 16.00.