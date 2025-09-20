Oskarshamns Tarek Alnator och Ludvig Nåvik sänkte FC Trollhättan
- Oskarshamn segrade – 2–0 mot FC Trollhättan
- Andra raka segern för Oskarshamn
- Seger nummer 5 för Oskarshamn
Oskarshamn vann hemma mot FC Trollhättan i Ettan södra herr med 2–0 (1–0). Tarek Alnator och Ludvig Nåvik gjorde ett mål var för Oskarshamn.
– Det var en bra insats av oss, där vi jobbade oerhört hårt och spelade en bra defensiv match som grundlade segern, kommenterade Oskarshamns tränare Eric Persson.
Oskarshamn–FC Trollhättan – mål för mål
För Oskarshamn gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i tabellen medan FC Trollhättan är på tolfte plats.
Lördag 27 september 16.00 spelar Oskarshamn hemma mot IFK Skövde. FC Trollhättan möter Ariana hemma på Edsborgs IP söndag 28 september 16.00.
