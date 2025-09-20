Öster tog poäng borta mot Mjällby

Oavgjort mellan Mjällby och Öster

Magnus Christensen kvitterade i 82:a minuten

Mjällby nu första, Öster på 13:e plats

Öster fixade ett oavgjort resultat, 1–1 (1–0), mot serieledande Mjällby i lördagens match på bortaplan i Allsvenskan.

Det innebär 16:e matchen i rad utan förlust för Mjällby.

Mjällby–Öster – mål för mål

Mjällby tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Axel Norén framspelad av Jeppe Kjaer. Med åtta minuter kvar att spela kvitterade Öster genom Magnus Christensen på pass av Daniel Ljung. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Mjällby har tre segrar och två oavgjorda och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Öster har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–10 i målskillnad. Det här var Mjällbys sjätte oavgjorda match den här säsongen.

För Öster gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Mjällby leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mjällby AIF med 1–0.

Nästa motstånd för Mjällby är Brommapojkarna. Lagen möts söndag 28 september 14.00 på Grimsta IP. Öster tar sig an IFK Göteborg hemma måndag 29 september 19.10.

Mjällby–Öster 1–1 (1–0)

Allsvenskan, Strandvallen

Mål: 1–0 (31) Axel Norén (Jeppe Kjaer), 1–1 (82) Magnus Christensen (Daniel Ljung).

Varningar, Öster: Magnus Christensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mjällby: 3-2-0

Öster: 2-1-2

Nästa match:

Mjällby: IF Brommapojkarna, borta, 28 september

Öster: IFK Göteborg, hemma, 29 september