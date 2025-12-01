Othmane Maammas mål räckte inte för Watford

Birmingham vann med 2–1 mot Watford

Demarai Gray matchvinnare för Birmingham

Seger nummer 8 för Birmingham

Watford blev besegrade av Birmingham på bortaplan i Championship, där matchen på måndagen slutade 2–1 (2–0).

Southampton nästa för Birmingham

Seung Ho Paik gjorde 1–0 för Birmingham efter en dryg halvtimme.

Birmingham gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek genom Demarai Gray.

Othmane Maamma fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt Watford. Men mer än så orkade Watford inte med.

Birmingham har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Watford har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–7 i målskillnad. Förlusten var Watfords femte uddamålsförlust.

Det här betyder att Birmingham ligger på sjunde plats i tabellen och Watford är på 15:e plats. Ett fint lyft för Birmingham som låg på 16:e plats så sent som den 31 oktober.

Den 1 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Watford är Norwich City. Lagen möts lördag 6 december 13.30.

Birmingham–Watford 2–1 (2–0)

Championship

Mål: 1–0 (31) Seung Ho Paik, 2–0 (43) Demarai Gray, 2–1 (61) Othmane Maamma.

Varningar, Birmingham: Jay Stansfield, Tommy Doyle, Patrick Roberts. Watford: Imran Louza, Hector Kyprianou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 3-1-1

Watford: 1-3-1

Nästa match:

Watford: Norwich City FC, hemma, 6 december