Pablo Torre målskytt när Mallorca föll

Mallorca fick se sig besegrat av Elche borta i lördagens möte i La Liga. 2–1 (0–0) slutade matchen.

Rayo Vallecano nästa för Elche

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Pablo Torre gav Mallorca ledningen. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Rafa Mir och kvitterade för Elche. I 71:a minuten avgjorde Tete Morente matchen framspelad av German Valera. Morente fullbordade därmed Elches vändning.

Båda lagen har nu en seger, en oavgjord och tre förluster på de senaste fem matcherna, Elche med 7–11 och Mallorca med 5–8 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mallorca med 3–1.

Nästa motstånd för Mallorca är Real Madrid. Lagen möts lördag 4 april 16.15 på Estadi Mallorca Son Moix.

La Liga, Estadio Martinez Valero

Mål: 0–1 (58) Pablo Torre, 1–1 (62) Rafa Mir, 2–1 (71) Tete Morente (German Valera).

Varningar, Elche: Victor Chust, Leo Petrot. Mallorca: Pablo Maffeo, Antonio Raillo, Toni Lato.

