Pafos hämtade i kapp underläge och kryssade mot Monaco

Oavgjort i mötet mellan Pafos och Monaco

Självmål kvitterade i 88:e minuten

Pafos nu 24:e, Monaco på 23:e plats

I halvtid ledde Monaco matchen på bortaplan i Champions League mot Pafos med 2–1. Men i andra halvlek jobbade sig Pafos in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.

Pafos–Monaco – mål för mål

Takumi Minamino gjorde 1–0 till Monaco efter bara fem minuter.

1–1 kom i 18:e minuten genom David Luiz.

Monaco tog ledningen på nytt i 26:e minuten när Folarin Balogun hittade rätt.

Pafos kvitterade till 2–2 i 88:e minuten.

Det här var Pafos tredje oavgjorda match den här säsongen.

För Pafos gör resultatet att laget nu ligger på 24:e plats i tabellen medan Monaco är på 23:e plats.

Nästa motstånd för Pafos är Juventus. Lagen möts onsdag 10 december 21.00 på Allianz Stadium. Monaco tar sig an Galatasaray hemma tisdag 9 december 21.00.

Pafos–Monaco 2–2 (1–2)

Champions League, Alphamega Stadium

Mål: 0–1 (5) Takumi Minamino, 1–1 (18) David Luiz, 1–2 (26) Folarin Balogun, 2–2 (88) Självmål.

Varningar, Pafos: David Goldar, David Luiz. Monaco: Aleksandr Golovin, Mohammed Salisu, Lamine Camara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Pafos: 1-3-1

Monaco: 1-3-1

Nästa match:

Pafos: Juventus, borta, 10 december

Monaco: Galatasaray, hemma, 9 december