Pafos hämtade i kapp underläge och kryssade mot Monaco
- Oavgjort i mötet mellan Pafos och Monaco
- Självmål kvitterade i 88:e minuten
- Pafos nu 24:e, Monaco på 23:e plats
I halvtid ledde Monaco matchen på bortaplan i Champions League mot Pafos med 2–1. Men i andra halvlek jobbade sig Pafos in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.
Pafos–Monaco – mål för mål
Takumi Minamino gjorde 1–0 till Monaco efter bara fem minuter.
1–1 kom i 18:e minuten genom David Luiz.
Monaco tog ledningen på nytt i 26:e minuten när Folarin Balogun hittade rätt.
Pafos kvitterade till 2–2 i 88:e minuten.
Det här var Pafos tredje oavgjorda match den här säsongen.
För Pafos gör resultatet att laget nu ligger på 24:e plats i tabellen medan Monaco är på 23:e plats.
Nästa motstånd för Pafos är Juventus. Lagen möts onsdag 10 december 21.00 på Allianz Stadium. Monaco tar sig an Galatasaray hemma tisdag 9 december 21.00.
Pafos–Monaco 2–2 (1–2)
Champions League, Alphamega Stadium
Mål: 0–1 (5) Takumi Minamino, 1–1 (18) David Luiz, 1–2 (26) Folarin Balogun, 2–2 (88) Självmål.
Varningar, Pafos: David Goldar, David Luiz. Monaco: Aleksandr Golovin, Mohammed Salisu, Lamine Camara.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Pafos: 1-3-1
Monaco: 1-3-1
Nästa match:
Pafos: Juventus, borta, 10 december
Monaco: Galatasaray, hemma, 9 december
