Pafos segrade – 2–0 mot Dynamo Kiev

Mislav Orsic avgjorde för Pafos

Andra raka segern för Pafos

Efter seger på hemmaplan med 2–0 (1–0) har Pafos nu avgjort matchserien mot Dynamo Kiev i Champions League Tredje kvalomgången. Pafos vann totalt med 2-0 i matcher.

Pafos–Dynamo Kiev – mål för mål

Pafos startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara två minuter slog Mislav Orsic till. I 55:e minuten slog Joao Correia till, och gjorde 2–0. Det blev också matchens sista mål.

Pafos–Dynamo Kiev 2–0 (1–0)

Champions League Tredje kvalomgången

Mål: 1–0 (2) Mislav Orsic, 2–0 (55) Joao Correia.

Varningar, Pafos: Domingos Quina. Dynamo Kiev: Vladyslav Vanat.