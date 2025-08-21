Panathinaikos vann med 2–1 mot Samsunspor

Erik Palmer Brown matchvinnare för Panathinaikos

Logi Tomasson gjorde målet för Samsunspor

Det blev seger på hemmaplan med 2–1 (0–0) för Panathinaikos mot Samsunspor i Europa League Play off. Laget är nu klart för gruppspelet.

Segermålet för Panathinaikos stod Erik Palmer Brown för efter 74 minuter.

Panathinaikos–Samsunspor – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Logi Tomasson till och gav Samsunspor ledningen.

I 66:e minuten slog Georgios Kyriakopoulos till, och kvitterade för Panathinaikos.

I 74:e minuten avgjorde Erik Palmer Brown matchen. Därmed hade Panathinaikos vänt matchen.

Panathinaikos–Samsunspor 2–1 (0–0)

Europa League Play off, Spiros Louis Olympic Stadium

Mål: 0–1 (51) Logi Tomasson, 1–1 (66) Georgios Kyriakopoulos, 2–1 (74) Erik Palmer Brown.

Varningar, Panathinaikos: Erik Palmer Brown, Georgios Kyriakopoulos. Samsunspor: Celil Yuksel, Logi Tomasson.