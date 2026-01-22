Panathinaikos spelade lika borta mot Ferencvaros

Kryss mellan Ferencvaros och Panathinaikos

Anass Zaroury kvitterade i 86:e minuten

Nottingham Forest nästa motståndare för Ferencvaros

Det blev delad pott när Ferencvaros tog emot Panathinaikos i Europa League. Slutresultatet skrevs till 1–1 (0–0).

Ferencvaros–Panathinaikos – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Yusuf Bamidele på straff gav Ferencvaros ledningen. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela när Anass Zaroury slog till och gjorde mål för Panathinaikos efter pass från Davide Calabria. 1–1-målet blev matchens sista.

Motståndare i sista omgången för Panathinaikos är Roma. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på Athens Olympic Stadium.

Ferencvaros–Panathinaikos 1–1 (0–0)

Europa League, Groupama Arena

Mål: 1–0 (62) Yusuf Bamidele, 1–1 (86) Anass Zaroury (Davide Calabria).

Varningar, Ferencvaros: Toon Raemaekers, Julio Romao. Panathinaikos: Karol Swiderski, Anastasios Bakasetas.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ferencvaros: 3-2-0

Panathinaikos: 2-2-1

Nästa match:

Panathinaikos: Roma, hemma, 29 januari 21.00