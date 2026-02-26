Panathinaikos till åttondelsfinal – slog Viktoria Plzen

Panathinaikos vann totalt mot Viktoria Plzen i 16-delsfinal i Europa League. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 1–1, vilket gav oavgjort resultat totalt efter två matcher. Panathinaikos avgjorde till slut den dramatiska matchen på straffar.

Viktoria Plzen–Panathinaikos – mål för mål

Karel Spacil gjorde alla fyra målen för Viktoria Plzen. Andrews Tetteh gjorde gästernas mål.