Panathinaikos vann första matchen med 1–0 mot Real Betis
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Panathinaikos vann med 1–0 mot Real Betis
- Vicente Taborda matchvinnare för Panathinaikos
- Panathinaikos höll tätt bakåt
Panathinaikos har kopplat greppet i Europa League Åttondelsfinal. Laget vann första matchen på hemmaplan mot Real Betis på torsdagen med 1–0 (0–0). Returen spelas torsdag 19 mars.
Segermålet för Panathinaikos stod Vicente Taborda för efter 88 minuter.
Panathinaikos–Real Betis – mål för mål
Panathinaikos–Real Betis 1–0 (0–0)
Europa League Åttondelsfinal, Apostolos Nikolaidis Stadium
Mål: 1–0 (88) Vicente Taborda.
Varningar, Panathinaikos: Anass Zaroury. Real Betis: Junior Firpo, Natan, Diego Llorente, Pau Lopez.
Den här artikeln handlar om: