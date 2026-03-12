Panathinaikos vann första matchen med 1–0 mot Real Betis

Panathinaikos vann med 1–0 mot Real Betis

Vicente Taborda matchvinnare för Panathinaikos

Panathinaikos höll tätt bakåt

Panathinaikos har kopplat greppet i Europa League Åttondelsfinal. Laget vann första matchen på hemmaplan mot Real Betis på torsdagen med 1–0 (0–0). Returen spelas torsdag 19 mars.

Segermålet för Panathinaikos stod Vicente Taborda för efter 88 minuter.

Panathinaikos–Real Betis – mål för mål

Panathinaikos–Real Betis 1–0 (0–0)

Europa League Åttondelsfinal, Apostolos Nikolaidis Stadium

Mål: 1–0 (88) Vicente Taborda.

Varningar, Panathinaikos: Anass Zaroury. Real Betis: Junior Firpo, Natan, Diego Llorente, Pau Lopez.