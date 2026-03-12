Prenumerera

Logga in

Panathinaikos vann första matchen med 1–0 mot Real Betis

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Panathinaikos vann med 1–0 mot Real Betis

  • Vicente Taborda matchvinnare för Panathinaikos

  • Panathinaikos höll tätt bakåt

Panathinaikos har kopplat greppet i Europa League Åttondelsfinal. Laget vann första matchen på hemmaplan mot Real Betis på torsdagen med 1–0 (0–0). Returen spelas torsdag 19 mars.

Segermålet för Panathinaikos stod Vicente Taborda för efter 88 minuter.

Panathinaikos–Real Betis – mål för mål

Panathinaikos–Real Betis 1–0 (0–0)

Europa League Åttondelsfinal, Apostolos Nikolaidis Stadium

Mål: 1–0 (88) Vicente Taborda.

Varningar, Panathinaikos: Anass Zaroury. Real Betis: Junior Firpo, Natan, Diego Llorente, Pau Lopez.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt