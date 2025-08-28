PAOK lyckades säkra segern mot Rijeka
- PAOK-seger med 5–0 mot Rijeka
- Soualiho Meite avgjorde för PAOK
- PAOK:s starka defensiv briljerade
Segern på hemmaplan i andra matchen med 5–0 (2–0) gör att PAOK har vunnit matchserien mot Rijeka i Europa League Play off. Därmed vann PAOK totalt med 1-1 i matcher.
PAOK–Rijeka – mål för mål
PAOK fick en bra start på matchen. Soualiho Meite slog till, redan i tolfte minuten.
Laget ökade ledningen till 2–0 i 25:e minuten, när Giannis Konstantelias fick träff. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Fedor Chalov och ökade ledningen för PAOK.
Giorgos Giakoumakis ökade PAOK:s ledning med knappa kvarten kvar.
I 89:e minuten gjorde Dimitrios Pelkas också 5–0.
PAOK–Rijeka 5–0 (2–0)
Europa League Play off, Toumba Stadium
Mål: 1–0 (12) Soualiho Meite, 2–0 (25) Giannis Konstantelias, 3–0 (56) Fedor Chalov, 4–0 (77) Giorgos Giakoumakis, 5–0 (89) Dimitrios Pelkas.
Varningar, Rijeka: Ante Majstorovic.
