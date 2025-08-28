PAOK lyckades säkra segern mot Rijeka

PAOK-seger med 5–0 mot Rijeka

Soualiho Meite avgjorde för PAOK

PAOK:s starka defensiv briljerade

Segern på hemmaplan i andra matchen med 5–0 (2–0) gör att PAOK har vunnit matchserien mot Rijeka i Europa League Play off. Därmed vann PAOK totalt med 1-1 i matcher.

PAOK–Rijeka – mål för mål

PAOK fick en bra start på matchen. Soualiho Meite slog till, redan i tolfte minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 25:e minuten, när Giannis Konstantelias fick träff. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Fedor Chalov och ökade ledningen för PAOK.

Giorgos Giakoumakis ökade PAOK:s ledning med knappa kvarten kvar.

I 89:e minuten gjorde Dimitrios Pelkas också 5–0.

PAOK–Rijeka 5–0 (2–0)

Europa League Play off, Toumba Stadium

Mål: 1–0 (12) Soualiho Meite, 2–0 (25) Giannis Konstantelias, 3–0 (56) Fedor Chalov, 4–0 (77) Giorgos Giakoumakis, 5–0 (89) Dimitrios Pelkas.

Varningar, Rijeka: Ante Majstorovic.