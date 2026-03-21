Parma föll med 0–2 mot Cremonese

Cremonese vann med 2–0 mot Parma

Youssef Maleh avgjorde för Cremonese

Andra raka förlusten för Parma

Parma räckte inte till mot Cremonese på hemmaplan i Serie A. Matchen på lördagen slutade 2–0 (0–0) till Cremonese.

Det här var Cremoneses åttonde nolla den här säsongen.

Bologna nästa för Cremonese

Efter en mållös första halvlek gjorde Youssef Maleh 1–0 till Cremonese i den 54:e minuten. I 68:e minuten slog Jari Vandeputte till och gjorde 0–2. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Parma har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Cremonese har en vinst och fyra förluster och 4–11 i målskillnad.

Nästa motstånd för Parma är Lazio. Lagen möts lördag 4 april 20.45 på Stadio Olimpico, Rome.

Parma–Cremonese 0–2 (0–0)

Serie A, Stadio Ennio Tardini

Mål: 0–1 (54) Youssef Maleh, 0–2 (68) Jari Vandeputte.

Varningar, Parma: Lautaro Valenti, Jacob Ondrejka, Mariano Troilo. Cremonese: Tommaso Barbieri, Martin Payero, Giuseppe Pezzella.

