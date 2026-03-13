Pepe fixade kryss på övertid för Villarreal mot Alaves
Det såg ut att bli förlust för Villarreal på fredagen när laget mötte Alaves i La Liga på Estadio Mendizorroza. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Nicolas Pepe till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Villarreal.
Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Alaves.
Alaves–Villarreal – mål för mål
Alaves gjorde 1–0 efter 40 minuters spel.
Kvitteringen kom på stopptid när Nicolas Pepe slog till och gjorde mål för Villarreal på passning från Santi Comesana. 1–1-målet blev matchens sista.
För Villarreal gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Alaves är på 16:e plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Villarreal med 3–1.
Alaves tar sig an Celta Vigo i nästa match borta söndag 22 mars 16.15. Villarreal möter Real Sociedad hemma fredag 20 mars 21.00.
Alaves–Villarreal 1–1 (1–0)
La Liga, Estadio Mendizorroza
Mål: 1–0 (40) Självmål, 1–1 (90) Nicolas Pepe (Santi Comesana).
Varningar, Alaves: Antonio Sivera, Antonio Blanco, Youssef Enriquez, Lucas Boye. Villarreal: Sergi Cardona, Marcelino Garcia.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alaves: 0-3-2
Villarreal: 3-1-1
