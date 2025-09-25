Pesic poängräddare för Ferencvaros – på övertid mot Viktoria Plzen

Kryss mellan Ferencvaros och Viktoria Plzen

Aleksandar Pesic kvitterade på tilläggstid

Genk nästa motstånd för Ferencvaros

Ferencvaros gick mot förlust i torsdagens match mot Viktoria Plzen i Europa League. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Aleksandar Pesic till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Ferencvaros.

Ferencvaros–Viktoria Plzen – mål för mål

Gästande Viktoria Plzen gjorde första målet. Rafiu Durosinmi gjorde målet, redan i 16:e minuten. Kvitteringen kom på tilläggstid, när Aleksandar Pesic slog till och gjorde mål för Ferencvaros. 1–1-målet blev matchens sista.

Viktoria Plzen vann senast lagen möttes med 3–0.

Torsdag 2 oktober spelar Ferencvaros borta mot Genk 21.00 och Viktoria Plzen mot Malmö FF hemma 18.45.

Ferencvaros–Viktoria Plzen 1–1 (0–1)

Europa League

Mål: 0–1 (16) Rafiu Durosinmi, 1–1 (90) Aleksandar Pesic.

Varningar, Ferencvaros: Aleksandar Pesic, Ibrahim Cisse, Cebrail Makreckis. Viktoria Plzen: Vaclav Jemelka, Rafiu Durosinmi.

Nästa match:

Ferencvaros: KRC Genk, borta, 2 oktober

Viktoria Plzen: Malmö FF, hemma, 2 oktober