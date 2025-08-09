Brage-seger med 1–0 mot Falkenberg

Pontus Jonsson matchvinnare för Brage

Andra raka segern för Brage

Brage vann med 1–0 på bortaplan mot Falkenberg i Superettan. Matchens enda mål stod Pontus Jonsson för i andra halvleken.

Västerås SK nästa för Brage

Falkenberg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Brage har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 11–8 i målskillnad. Det här var Falkenbergs andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brages fjärde uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Falkenberg ligger på åttonde plats medan Brage har niondeplatsen. Brage var på 13:e plats i tabellen för 21 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann Falkenbergs FF med 2–0.

I nästa match, lördag 16 augusti 15.00, har Falkenberg Helsingborg borta på Olympia, medan Brage spelar hemma mot Västerås SK.

Falkenberg–Brage 0–1 (0–0)

Superettan, Falcon Alkoholfri Arena

Mål: 0–1 (90) Pontus Jonsson.

Varningar, Brage: Alexander Zetterström, Haris Brkic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Falkenberg: 2-1-2

Brage: 2-2-1

Nästa match:

Falkenberg: Helsingborgs IF, borta, 16 augusti

Brage: Västerås SK FK, hemma, 16 augusti