Porto vann med 4–0 mot Casa Pia

Portos Borja Sainz tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Porto

Casa Pia förlorade på bortaplan i Primeira Liga herr mot Porto, med 0–4 (0–3).

Borja Sainz med två mål för Porto

Porto tog en tidig ledning. Borja Sainz slog till på pass av Victor Froholdt, redan i 20:e minuten.

Porto ökade ledningen till 2–0 i 25:e minuten, genom William Gomes.

Porto gjorde också 3–0 alldeles före halvtidspausen, genom Alberto Costa. I 67:e minuten gjorde Borja Sainz också 4–0.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Porto med 1–0.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 februari.

Nästa motstånd för Casa Pia är Nacional. Lagen möts lördag 30 augusti 16.30.

Porto–Casa Pia 4–0 (3–0)

Primeira Liga herr, Estádio do Dragão

Mål: 1–0 (20) Borja Sainz (Victor Froholdt), 2–0 (25) William Gomes, 3–0 (40) Alberto Costa, 4–0 (67) Borja Sainz.

Varningar, Porto: William Gomes, Victor Froholdt, Jan Bednarek. Casa Pia: Sebastian Perez.

Nästa match:

Casa Pia: CD Nacional Funchal, hemma, 30 augusti