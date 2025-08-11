Porto vann med 3–0 mot Guimaraes

Samuel Aghehowa med två mål för Porto

Pepe matchvinnare för Porto

Guimaraes förlorade mot Porto i första matchen i Primeira Liga herr på Estádio do Dragão. 3–0 (2–0) slutade matchen på måndagen.

Samuel Aghehowa tvåmålsskytt för Porto

Porto tog en tidig ledning. Pepe slog till, redan i tolfte minuten.

Porto ökade också ledningen till 2–0 i 32:a minuten, när Samuel Aghehowa fick träff. Till slut kom också 3–0-målet genom Samuel Aghehowa i 79:e minuten.

Porto ligger på första plats i tabellen efter matchen, medan Guimaraes ligger på 17:e plats.

Lagen möts på nytt den 18 januari.

Nästa motstånd för Guimaraes är Estoril. Lagen möts lördag 16 augusti 19.00 på Estádio D. Afonso Henriques.

Porto–Guimaraes 3–0 (2–0)

Primeira Liga herr, Estádio do Dragão

Mål: 1–0 (12) Pepe, 2–0 (32) Samuel Aghehowa, 3–0 (79) Samuel Aghehowa.

Varningar, Porto: William Gomes. Guimaraes: Nelson Oliveira, Tiago Silva, Maga.

Nästa match:

Guimaraes: Estoril Praia, hemma, 16 augusti