Porto vann efter kanonstart mot Niza

Porto vann med 3–0 mot Niza

Portos Gabriel Veiga tvåmålsskytt

Nizas femte raka förlust

Porto startade bra i matchen mot Niza på hemmaplan på torsdagen. Efter en minuts spel gjorde Gabriel Veiga 1–0. Till slut blev det 3–0 i matchen i Europa League.

Gabriel Veiga tvåmålsskytt för Porto

Gabriel Veiga gjorde 1–0 till Porto efter bara en minut.

Laget gjorde 2–0 i 33:e minuten återigen genom Gabriel Veiga.

Porto gjorde också 3–0 genom Samu Aghehowa på straff i 61:a minuten.

För tabellens utseende betyder det här att Porto ligger på åttonde plats medan Niza är sist, på 36:e plats.

Porto tar sig an Malmö FF i nästa match hemma torsdag 11 december 21.00. Niza möter samma dag 18.45 Braga hemma.

Porto–Niza 3–0 (2–0)

Europa League, Estadio do Dragao

Mål: 1–0 (1) Gabriel Veiga, 2–0 (33) Gabriel Veiga, 3–0 (61) Samu Aghehowa.

Varningar, Porto: Borja Sainz, Jan Bednarek. Niza: Antoine Mendy, Charles Vanhoutte.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Porto: 3-1-1

Niza: 0-0-5

Nästa match:

Porto: Malmö FF, hemma, 11 december

Niza: SC Braga, hemma, 11 december