Porto vann efter kanonstart mot Niza
- Porto vann med 3–0 mot Niza
- Portos Gabriel Veiga tvåmålsskytt
- Nizas femte raka förlust
Porto startade bra i matchen mot Niza på hemmaplan på torsdagen. Efter en minuts spel gjorde Gabriel Veiga 1–0. Till slut blev det 3–0 i matchen i Europa League.
Gabriel Veiga tvåmålsskytt för Porto
Gabriel Veiga gjorde 1–0 till Porto efter bara en minut.
Laget gjorde 2–0 i 33:e minuten återigen genom Gabriel Veiga.
Porto gjorde också 3–0 genom Samu Aghehowa på straff i 61:a minuten.
För tabellens utseende betyder det här att Porto ligger på åttonde plats medan Niza är sist, på 36:e plats.
Porto tar sig an Malmö FF i nästa match hemma torsdag 11 december 21.00. Niza möter samma dag 18.45 Braga hemma.
Porto–Niza 3–0 (2–0)
Europa League, Estadio do Dragao
Mål: 1–0 (1) Gabriel Veiga, 2–0 (33) Gabriel Veiga, 3–0 (61) Samu Aghehowa.
Varningar, Porto: Borja Sainz, Jan Bednarek. Niza: Antoine Mendy, Charles Vanhoutte.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Porto: 3-1-1
Niza: 0-0-5
Nästa match:
Porto: Malmö FF, hemma, 11 december
Niza: SC Braga, hemma, 11 december
