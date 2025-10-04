Portsmouth sänkte Middlesbrough – Yang Min-Hyeok matchhjälte
Målet i första halvleken blev matchavgörande när Portsmouth vann med 1–0 (1–0) hemma mot Middlesbrough i Championship.
Efter åtta matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Middlesbrough.
Leicester nästa för Portsmouth
Portsmouth har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Portsmouths tredje uddamålsseger den här säsongen.
För Portsmouth gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Middlesbrough är på andra plats. Så sent som den 30 september låg Portsmouth på 19:e plats i tabellen.
Den 11 april möts lagen återigen, då på Riverside.
I nästa omgång har Portsmouth Leicester borta på King Power Stadium, lördag 18 oktober 20.45. Middlesbrough spelar hemma mot Ipswich fredag 17 oktober 21.00.
Portsmouth–Middlesbrough 1–0 (1–0)
Championship, Fratton Park
Mål: 1–0 (23) Yang Min-Hyeok.
Varningar, Portsmouth: Marlon Pack, Josef Bursik. Middlesbrough: Callum Brittain.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Portsmouth: 1-2-2
Middlesbrough: 1-3-1
Nästa match:
Portsmouth: Leicester City FC, borta, 18 oktober
Middlesbrough: Ipswich Town FC, hemma, 17 oktober
