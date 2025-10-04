Portsmouth sänkte Middlesbrough – Yang Min-Hyeok matchhjälte

Portsmouth vann med 1–0 mot Middlesbrough

Yang Min-Hyeok avgjorde för Portsmouth

Portsmouths tredje seger

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Portsmouth vann med 1–0 (1–0) hemma mot Middlesbrough i Championship.

Efter åtta matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Middlesbrough.

Leicester nästa för Portsmouth

Portsmouth har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Portsmouths tredje uddamålsseger den här säsongen.

För Portsmouth gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Middlesbrough är på andra plats. Så sent som den 30 september låg Portsmouth på 19:e plats i tabellen.

Den 11 april möts lagen återigen, då på Riverside.

I nästa omgång har Portsmouth Leicester borta på King Power Stadium, lördag 18 oktober 20.45. Middlesbrough spelar hemma mot Ipswich fredag 17 oktober 21.00.

Portsmouth–Middlesbrough 1–0 (1–0)

Championship, Fratton Park

Mål: 1–0 (23) Yang Min-Hyeok.

Varningar, Portsmouth: Marlon Pack, Josef Bursik. Middlesbrough: Callum Brittain.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 1-2-2

Middlesbrough: 1-3-1

Nästa match:

Portsmouth: Leicester City FC, borta, 18 oktober

Middlesbrough: Ipswich Town FC, hemma, 17 oktober