Promise David avgjorde när Union Saint-Gilloise sänkte Galatasaray

Union Saint-Gilloise vann med 1–0 mot Galatasaray

Promise David avgjorde för Union Saint-Gilloise

Galatasaray nu elfte, Union Saint-Gilloise på 22:a plats

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Union Saint-Gilloise vann med 1–0 (0–0) borta mot Galatasaray i Champions League.

Marseille nästa för Union Saint-Gilloise

Galatasaray har tre vinster och två förluster och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Union Saint-Gilloise har två vinster och tre förluster och 5–12 i målskillnad.

Det här betyder att Galatasaray nu ligger på elfte plats i tabellen och Union Saint-Gilloise är på 22:a plats.

Nästa motstånd för Galatasaray är Monaco. Union Saint-Gilloise tar sig an Marseille hemma. Båda matcherna spelas tisdag 9 december 21.00.

Galatasaray–Union Saint-Gilloise 0–1 (0–0)

Champions League

Mål: 0–1 (57) Promise David.

Varningar, Galatasaray: Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Ilkay Gundogan, Arda Unyay. Union Saint-Gilloise: Promise David, Anan Khalaili.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Galatasaray: 3-0-2

Union Saint-Gilloise: 2-0-3

Nästa match:

Galatasaray: AS Monaco, borta, 9 december

Union Saint-Gilloise: Olympique Marseille, hemma, 9 december