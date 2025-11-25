Promise David avgjorde när Union Saint-Gilloise sänkte Galatasaray
- Union Saint-Gilloise vann med 1–0 mot Galatasaray
- Promise David avgjorde för Union Saint-Gilloise
- Galatasaray nu elfte, Union Saint-Gilloise på 22:a plats
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Union Saint-Gilloise vann med 1–0 (0–0) borta mot Galatasaray i Champions League.
Marseille nästa för Union Saint-Gilloise
Galatasaray har tre vinster och två förluster och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Union Saint-Gilloise har två vinster och tre förluster och 5–12 i målskillnad.
Det här betyder att Galatasaray nu ligger på elfte plats i tabellen och Union Saint-Gilloise är på 22:a plats.
Nästa motstånd för Galatasaray är Monaco. Union Saint-Gilloise tar sig an Marseille hemma. Båda matcherna spelas tisdag 9 december 21.00.
Galatasaray–Union Saint-Gilloise 0–1 (0–0)
Champions League
Mål: 0–1 (57) Promise David.
Varningar, Galatasaray: Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Ilkay Gundogan, Arda Unyay. Union Saint-Gilloise: Promise David, Anan Khalaili.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Galatasaray: 3-0-2
Union Saint-Gilloise: 2-0-3
Nästa match:
Galatasaray: AS Monaco, borta, 9 december
Union Saint-Gilloise: Olympique Marseille, hemma, 9 december
