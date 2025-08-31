Prosper Peter poängräddare för Angers mot Rennes

Oavgjort mellan Angers och Rennes

Prosper Peter kvitterade i 51:a minuten

Metz blir nästa motstånd för Angers

Rennes Esteban Lepaul gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Angers i Ligue 1 herr. I andra halvlek jobbade sig Angers in i matchen, och kvitterade genom Prosper Peter med 39 minuter kvar av matchen. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

Angers–Rennes – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Rennes tog ledningen i 21:a minuten, genom Esteban Lepaul. Direkt efter pausen nätade Prosper Peter och kvitterade för Angers. 1–1-målet blev matchens sista.

Rennes vann senast lagen möttes med 3–0 på Stade Raymond Kopa.

Den 12 april tar lagen sig an varandra igen, då på Roazhon Park.

Söndag 14 september spelar Angers borta mot Metz 17.15 och Rennes mot Lyon hemma 15.00 på Roazhon Park.

Angers–Rennes 1–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 0–1 (21) Esteban Lepaul, 1–1 (51) Prosper Peter.

Varningar, Angers: Yassin Belkhdim, Sidiki Cherif. Rennes: Jeremy Jacquet, Przemyslaw Frankowski.

Nästa match:

Angers: Metz, borta, 14 september

Rennes: Olympique Lyon, hemma, 14 september