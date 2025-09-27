PSG ny serieledare efter seger mot Auxerre

Seger för PSG med 2–0 mot Auxerre

PSG:s femte seger på de senaste sex matcherna

Illia Zabarnyi avgjorde för PSG

PSG slog Auxerre hemma med 2–0 (1–0) och är ny serieledare i Ligue 1 herr efter sex spelade matcher, tre poäng före Marseille. Auxerre ligger på 13:e plats i tabellen.

Segern var PSG:s femte på de senaste sex matcherna.

Lille nästa för PSG

PSG tog ledningen i 32:a minuten, genom Illia Zabarnyi. I 54:e minuten nätade Beraldo, på pass av Senny Mayulu och gjorde 2–0. Det blev också matchens sista mål.

Lagen möts på nytt på Stade de l’Abbe-Deschamps den 25 januari.

I nästa match möter PSG Lille borta på söndag 5 oktober 20.45. Auxerre möter Lens lördag 4 oktober 21.05 hemma.

PSG–Auxerre 2–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Parc des Princes

Mål: 1–0 (32) Illia Zabarnyi, 2–0 (54) Beraldo (Senny Mayulu).

Varningar, PSG: Bradley Barcola. Auxerre: Rudy Matondo, Marvin Senaya.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSG: 4-0-1

Auxerre: 1-0-4

Nästa match:

PSG: LOSC Lille, borta, 5 oktober

Auxerre: Lens, hemma, 4 oktober