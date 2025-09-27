PSG ny serieledare efter seger mot Auxerre
- Seger för PSG med 2–0 mot Auxerre
- PSG:s femte seger på de senaste sex matcherna
- Illia Zabarnyi avgjorde för PSG
PSG slog Auxerre hemma med 2–0 (1–0) och är ny serieledare i Ligue 1 herr efter sex spelade matcher, tre poäng före Marseille. Auxerre ligger på 13:e plats i tabellen.
Segern var PSG:s femte på de senaste sex matcherna.
Lille nästa för PSG
PSG tog ledningen i 32:a minuten, genom Illia Zabarnyi. I 54:e minuten nätade Beraldo, på pass av Senny Mayulu och gjorde 2–0. Det blev också matchens sista mål.
Lagen möts på nytt på Stade de l’Abbe-Deschamps den 25 januari.
I nästa match möter PSG Lille borta på söndag 5 oktober 20.45. Auxerre möter Lens lördag 4 oktober 21.05 hemma.
PSG–Auxerre 2–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Parc des Princes
Mål: 1–0 (32) Illia Zabarnyi, 2–0 (54) Beraldo (Senny Mayulu).
Varningar, PSG: Bradley Barcola. Auxerre: Rudy Matondo, Marvin Senaya.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
PSG: 4-0-1
Auxerre: 1-0-4
Nästa match:
PSG: LOSC Lille, borta, 5 oktober
Auxerre: Lens, hemma, 4 oktober
