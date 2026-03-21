PSG toppar tabellen efter seger mot Niza

19:e segern för PSG

Niza nu 15:e, PSG på första plats

PSG:s starka defensiv briljerade

PSG är ny serieledare i Ligue 1 herr efter bortaseger med 4–0 (1–0) mot Niza. PSG leder serien en poäng före Lens som dessutom har en match mer spelad. Niza ligger på 15:e plats i tabellen.

PSG höll nu nollan för 14:e gången den här säsongen.

Nuno Mendes gjorde matchvinnande målet

PSG tog ledningen strax före halvtidsvilan genom Nuno Mendes på straff.

Direkt efter pausen ökade Desire Doue PSG:s ledning. I den 61:a minuten fick Nizas Youssouf Ndayishimiye rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista 29 minuterna. Dro Fernandez såg med nio minuter kvar att spela till att PSG ökade ledningen på passning från Ousmane Dembele. Till slut kom också 0–4 genom Warren Zaire-Emery i 85:e minuten.

När lagen möttes senast vann PSG med 1–0.

Nästa motstånd för PSG är Toulouse. Lagen möts fredag 3 april 20.45 på Parc des Princes.

Niza–PSG 0–4 (0–1)

Ligue 1 herr, Allianz Riviera

Mål: 0–1 (42) Nuno Mendes, 0–2 (49) Desire Doue, 0–3 (81) Dro Fernandez (Ousmane Dembele), 0–4 (85) Warren Zaire-Emery.

Varningar, PSG: Senny Mayulu.

Utvisningar, Niza: Youssouf Ndayishimiye.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 1-1-3

PSG: 3-0-2

