PSG vann efter kanonstart mot Atalanta

PSG segrade – 4–0 mot Atalanta

Marquinhos avgjorde för PSG

PSG nu första, Atalanta på 36:e plats

PSG startade bra i matchen mot Atalanta på hemmaplan på onsdagen. Efter tre minuters spel gjorde Marquinhos 1–0. Till slut blev det 4–0 i matchen i Champions League.

PSG–Atalanta – mål för mål

PSG startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Marquinhos till.

Laget gjorde 2–0 i 39:e minuten, när Khvicha Kvaratskhelia hittade rätt. Direkt efter pausen ökade Nuno Mendes PSG:s ledning.

PSG gjorde också 4–0 genom Goncalo Ramos i 90:e minuten.

För PSG gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen, medan Atalanta är sist, på 36:e plats.

Nästa motstånd för PSG är Barcelona. Lagen möts onsdag 1 oktober 21.00 på Olímpic Lluís Companys. Atalanta tar sig an Club Brügge hemma tisdag 30 september 18.45.

PSG–Atalanta 4–0 (2–0)

Champions League, Parc des Princes

Mål: 1–0 (3) Marquinhos, 2–0 (39) Khvicha Kvaratskhelia, 3–0 (51) Nuno Mendes, 4–0 (90) Goncalo Ramos.

Varningar, Atalanta: Yunus Musah.

Nästa match:

PSG: FC Barcelona, borta, 1 oktober

Atalanta: Club Brügge, hemma, 30 september