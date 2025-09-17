PSG vann efter kanonstart mot Atalanta
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- PSG segrade – 4–0 mot Atalanta
- Marquinhos avgjorde för PSG
- PSG nu första, Atalanta på 36:e plats
PSG startade bra i matchen mot Atalanta på hemmaplan på onsdagen. Efter tre minuters spel gjorde Marquinhos 1–0. Till slut blev det 4–0 i matchen i Champions League.
PSG–Atalanta – mål för mål
PSG startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara tre minuter slog Marquinhos till.
Laget gjorde 2–0 i 39:e minuten, när Khvicha Kvaratskhelia hittade rätt. Direkt efter pausen ökade Nuno Mendes PSG:s ledning.
PSG gjorde också 4–0 genom Goncalo Ramos i 90:e minuten.
För PSG gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen, medan Atalanta är sist, på 36:e plats.
Nästa motstånd för PSG är Barcelona. Lagen möts onsdag 1 oktober 21.00 på Olímpic Lluís Companys. Atalanta tar sig an Club Brügge hemma tisdag 30 september 18.45.
PSG–Atalanta 4–0 (2–0)
Champions League, Parc des Princes
Mål: 1–0 (3) Marquinhos, 2–0 (39) Khvicha Kvaratskhelia, 3–0 (51) Nuno Mendes, 4–0 (90) Goncalo Ramos.
Varningar, Atalanta: Yunus Musah.
Nästa match:
PSG: FC Barcelona, borta, 1 oktober
Atalanta: Club Brügge, hemma, 30 september
Den här artikeln handlar om: