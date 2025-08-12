Qarabag-seger med 5–1 mot Shkendija

Kady Borges avgjorde för Qarabag

Andra raka segern för Qarabag

Segern på hemmaplan i andra matchen med 5–1 (4–1) gör att Qarabag har vunnit matchserien mot Shkendija i Champions League Tredje kvalomgången. Därmed vann Qarabag totalt med 2-0 i matcher.

Qarabag–Shkendija – mål för mål

Gästande Shkendija tog en tidig ledning. Fabrice Tamba gjorde målet, redan i tionde minuten.

Qarabag kvitterade till 1–1 i 16:e minuten.

Bara två minuter senare var det Kady Borges som såg till att laget tog ledningen.

Qarabag ökade också ledningen till 3–1 i 33:e minuten, när Nariman Akhundzada hittade rätt.

Qarabag gjorde också 4–1 i 35:e minuten, när Marko Jankovic slog till på straff. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Leandro Andrade och ökade ledningen för Qarabag.

Qarabag–Shkendija 5–1 (4–1)

Champions League Tredje kvalomgången

Mål: 0–1 (10) Fabrice Tamba, 1–1 (16) Självmål, 2–1 (18) Kady Borges, 3–1 (33) Nariman Akhundzada, 4–1 (35) Marko Jankovic, 5–1 (59) Leandro Andrade.

Varningar, Shkendija: Adamu Alhassan, Kamer Qaka.