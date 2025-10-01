Qarabag för tuffa för Köpenhamn – förlust med 0–2

Qarabag vann med 2–0 mot Köpenhamn

Köpenhamn förlorade bortamatchen mot Qarabag i Champions League på onsdagen. 2–0 (1–0) slutade matchen.

Qarabag tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Abdellah Zoubir. Och med sju minuter kvar att spela ökade Qarabag ledningen genom Emmanuel Addai. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Köpenhamn är på 27:e plats.

Nästa motstånd för Köpenhamn är Borussia Dortmund. Lagen möts tisdag 21 oktober 21.00 på Parken Stadium.

Qarabag–Köpenhamn 2–0 (1–0)

Champions League, Tofik Bakhramov

Mål: 1–0 (28) Abdellah Zoubir, 2–0 (83) Emmanuel Addai.

Varningar, Qarabag: Toral Bayramov, Matheus Silva. Köpenhamn: Marcos Lopez.

Köpenhamn: Borussia Dortmund, hemma, 21 oktober