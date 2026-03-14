Queens Park Rangers bröt förlustsviten – vann mot Leicester

Efter fyra förluster i rad för Queens Park Rangers i Championship kom en ljusning. Borta mot Leicester kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen på King Power Stadium slutade 1–3 (1–1).

Jordan James slog till efter förarbete från Ben Nelson redan i 14:e minuten och gav Leicester ledningen. Queens Park Rangers kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Harvey Vale på pass av Ronnie Edwards.

Laget tog ledningen i 50:e minuten. Ronnie Edwards slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Harvey Vale och ökade ledningen för Queens Park Rangers. Därmed hade Queens Park Rangers vänt matchen.

Leicester har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har en vinst och fyra förluster och 3–13 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann QPR med 4–1.

På lördag 21 mars 16.00 spelar Leicester borta mot Watford och Queens Park Rangers hemma mot Portsmouth.

Leicester–Queens Park Rangers 1–3 (1–1)

Championship, King Power Stadium

Mål: 1–0 (14) Jordan James (Ben Nelson), 1–1 (43) Harvey Vale (Ronnie Edwards), 1–2 (50) Självmål, 1–3 (59) Ronnie Edwards (Harvey Vale).

Varningar, Leicester: Ben Nelson. Queens Park Rangers: Jimmy Dunne, Jonathan Varane, Richard Kone.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 1-2-2

Queens Park Rangers: 1-0-4

Nästa match:

Leicester: Watford FC, borta, 21 mars 16.00

Queens Park Rangers: Portsmouth FC, hemma, 21 mars 16.00